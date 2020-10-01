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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.20 19:30

Мурманский морской торговый порт сделал Мурманску подарок ко Дню города

В Мурманске по адресу ул. Туристов, 29а появилась современная детская игровая площадка. Благоустроенная зона отдыха стала результатом взаимодействия администрации областного центра с АО «Мурманский морской торговый порт» и фондом  «СУЭК – Регионам».

– Мы продолжаем мероприятия, предусмотренные соглашением с руководством города Мурманска, – рассказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов. – Помимо детской площадки в планах нашей компании в этом году открыть памятник «Паруса надежды».

Площадка выполнена из современных безопасных материалов. Она состоит из четырех башен с мостиками, качелей, песочницы и других игровых конструкций.

– Появление таких объектов – еще один пример сотрудничества бизнеса и городской власти, когда вместе можно делать очень хорошие дела, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Площадка только открылась, а здесь уже гуляют родители с детьми, это самая лучшая оценка нашей работы.

Перед сдачей объекта были завершены работы по благоустройству прилегающей территории силами МАУК «Парки и скверы». Раньше она представляла собой  неблагоустроенный участок зеленой зоны с остатками старого детского игрового оборудования и малых архитектурных форм.

Для удобного подхода со стороны жилых домов по улице Туристов выполнено устройство лестницы с деревянным настилом, а со стороны улицы Загородной появились пешеходные дорожки из брусчатки. Сама площадка обустроена скамейками, урнами и современным освещением. Кроме того, на территории игрового комплекса расположены 4 камеры системы видеонаблюдения, подключенных к АПК «Профилактика преступлений и правонарушений».

– Хочу обратить внимание, что мы реализуем программу обустройства детских, игровых и спортивных площадок разными путями. Эти работы выполняются и по национальному проекту, и в рамках партнерских соглашений, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – В данном случае детская площадка располагается недалеко от дома, но будет содержаться  на балансе МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

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