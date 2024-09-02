Мурманский морской торговый порт ярко отметил 109-летие предприятия с жителями города-героя

109 лет исполнилось Мурманскому морскому торговому порту. История этого предприятия неразрывно связана с нашим городом-героем и, конечно, отметить такое событие было решено вместе со всеми мурманчанами.