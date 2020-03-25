Мурманский морской торговый порт завершил строительство пылеветрозащитных экранов

Стена из перфорированного металла теперь ограждает предприятие от города со всех сторон. Экран не только защищает Мурманск от угольной пыли, но и является полноценной художественной композицией.

СЮЖЕТ: Проект по строительству пылеветрозащитных экранов стартовал несколько лет назад. Тогда Мурманский морской торговый порт начал изучать опыт коллег из-за границы и думать, как его можно адаптировать к нашим суровым, северным условиям. Проектированием занималась китайская компания. Её специалисты рассчитали математическую модель расположения экрана, оптимальную высоту и необходимое значение перфорации. В дальнейшей работе были задействованы исключительно российские подрядчики. В итоге вокруг предприятия начала расти стена в 20 метров высотой. Строительство заняло 2 года и проходило в 3 этапа. И вот, наконец, проект готов.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»: «Мы реализовали проект полностью. На сегодняшний день протяженность пылеветрозащитных экранов составляет более полутора километров, высота - 20 метров , перфорация - 30%. Считаем, что мы с заврешением этого проекта практически подвели черту нашей экологической программе обширной 17 года, и на сегодняшний день мы сократили выбросы в окружающую среду в значении, превышающем 30 раз. Считаем, что эта работа безусловно окажет положительное влияние на экологическую обстановку Мурманска и будем продолжать реализацию проектов и мониторинг проектов».

Работает в порту и «Экологическая диспетчерская». С её помощью специалисты наблюдают за экологической обстановкой как на предприятии, так и на границе санитарно-защитной зоны и в жилой застройке. Также диспетчерская позволяет своевременно реагировать на ухудшение метеорологических условий. Как только ветер превышает 15- 18 метров в секунду, производственные процессы в порту начинают приостанавливаться. Вплоть до полного прекращения работ. И результат от таких мер уже есть.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я вот могу констатировать. Я живу на октябрьской улице. Если раньше было пыли много, сейчас я её почти не вижу. И в окне всегда форточка была раньше открыта, можно было наблюдать пыль на подоконнике. Сейчас я её не вижу. То есть, эффект есть. И я думаю, что это не предел, чтоб очистку сделать воздуха, чтобы пыли не было в воздухе, если дальше идти. Новые технологии, которые планирует применить Мурманский морской торговый порт, думаю, ещё должны улучшить экологию в нашем любимом городе Мурманске».

Сегодня Мурманский морской торговый порт считается одним из лидеров по внедрению лучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в портах России. 80% технологий, вошедших в справочник, использованы на территории предприятия. Более того, 20 метровая стена не только защищает Мурманск, но и украшает территорию порта. Из окон близлежащих домов теперь видна законченная художественная композиция, разработанная специалистами Строгановского художественного училища. Здесь и герб Мурманска, и несколько панно. Всё - на фоне северного сияния.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это дорогое удовольствие. 700 миллионов рублей. Тем не менее, в те сроки, о которых договорились, сделано. Сделано красиво. То, что коллеги говорят, что 25 лет вот это будет краска держаться, с учётом агрессивной среды Кольского полуострова, соленого ветра. Тем не менее, это очень здорово. На самом деле я считаю, что большие молодцы. И вообще молодцы, потому что занимаются не только этим проектом, не только совершенствованием своих технологий постоянно, но ещё и целым набором социальных проектов в поддержку спорта, и активное вовлечение в том числе молодых ребят, детей сотрудников порта в социально значимые проекты».

Реализация проекта по строительству пылеветрозащитных ограждений на важный шаг в реализации масштабной работы Мурманского морского торгового порта и компании «СУЭК» в рамках реализации Соглашения о взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Дальнейшие усилия будут сосредоточены в формате поддержания достигнутого высоко уровня, анализа результатов и совершенствования применяемых технологий.