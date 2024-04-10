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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.24 19:30

Мурманский областной архив распахнул свои двери для всех желающих

Для посетителей провели мастер-класс по реставрации документов, рассказали, в каких условиях они хранятся, а также показали то, что до этого не было доступно никому.

Ровно 102 года назад Мурманский областной государственный архив начал сою работу. Сегодня учреждение принимает поздравления.

Ольга Мороз, заместитель директора Государственного архива Мурманской области: «В сегодняшний день, конечно, мы открыты. Мы хотим открыть выставки. Одна выставка фотохудожника Николая Николаевичка Рудакова, на этой выставке присутствовала его вдова. Сейчас открыта выставка «Судьба человека в 10 фотографиях» Василия Сергеевича Белоусова».

Помимо фотовыставок в День открытых дверей в областном архиве посетители могли пройти краеведческие квесты и послушать лекции о родном крае. Гостям учреждения также показали и рассказали, как столица Заполярья могла выглядеть в современности, если бы были реализованы задуманные проекты.

Максим Ершов, главный архивист научного использования публикаций архивных документов Государственного архива Мурманской области: «В этом году мы подготовили необычную выставку под очень интригующим названием «Мурманск за гранью реальности». Документы, которые представлены на нашей выставке, позволяют нам взглянуть на наш город немножко под другим углом. Если пофантазировать, то в Мурманске сейчас ездили бы трамваи, а молодёжь гуляла бы по набережной или по парку культуры и отдыха. А на площади Пять Углов красовался бы памятник покорителям Арктики. Но были и более масштабные задумки».

Максим Ершов, главный архивист научного использования публикаций архивных документов Государственного архива Мурманской области: «В новом Мурманске предполагалось, что 90% всего питания будет осуществляться через сеть общественных столовых. В 20-е годы прошлого века появляется идея создания в Мурманске причальной мачты для дирижаблей. Мурманск должен был стать одним из отправных пунктов полёта дирижаблей. Новый Мурманск, по задумке, должен был располагаться в районах современного Жилстроя и Варничного ручья. Есть даже Английская улица. Все это очень интересно с точки зрения истории».

Все эти документы бережно восстанавливают реставраторы архива, которые в этот раз пустили в свою мастерскую всех желающих.

Анастасия Завьялова, посетитель Госархива: «Это очень интересно, я никогда таким не занималась, только в интернете видела. Я думала, что это как-то просто, а на самом деле, нет. Очень сложно и очень интересно».

После реставрации все документы отправляются, как говорят сами сотрудники областного архива Мурманской области, в святыню – хранилище. Самый старый экспонат здесь хранится в сейфе - это книга соляных пошлин датируемая 1646 годом.

Ольга Банишевская, начальник отдела обеспечения сохранности государственного учёта архивных документов Государственного архива Мурманской области: «У нас практически миллион единиц хранения, мы уже подходим к этой цифре. Конечно, с местом у нас всегда проблема. Для архивов необходимы площади: как и где хранить. Но мы стараемся, чтобы эти документы имели комфортное существование, чтобы сохранить их для следующих поколений».

Совершенно разные люди приносят в учреждение предметы из семейных архивов, ведь историческим документом может быть всё, что угодно - от книг и рукописей, до фотографий и аудиопластинок. А просмотреть и послушать их можно помимо Дня открытых дверей - в любой рабочий день в часы посещений.

 

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