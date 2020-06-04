Мурманский областной драматический театр готовится к театральному сезону, несмотря на ограничительные меры

На странице учреждения культуры опубликовали ролик, посвященный одной из репетиций. Выглядит прогон спектакля очень необычно - на сцену актеры выходят в масках и перчатках.

А ещё они неукоснительно соблюдают требования о социальной дистанции – 1,5 метра между участниками постановки. Но если не знать, что в дело вмешались требования Роспотребнадзора, то можно предположить, что происходящие – задумка режиссёра, решившего творчески обыграть сценку.

Труппа драматического театра надеяться, что 82-й театральный сезон удастся начать в сентябре, до этого времени действующие ограничения либо снимут полностью, либо сделают не такими жёсткими. Если всё сложиться, то новый сезон откроет спектакль «Тартюф».