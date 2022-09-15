Мурманский областной драматический театр: новый режиссёр, новые артисты, новые гастроли, новые спектакли

В Мурманском областном драмтеатре пополнение. Три новых молодых актёра в труппе. Они приехали из Москвы и Новокузнецка, чтобы приобщать заполярного зрителя к искусству. Им в помощь появился и новый режиссёр. Николай Гадомский из Забайкалья уже 11 ноября представит на малой сцене учреждения спектакль «Безымянная звезда».

Мурманский областной драматический театр обновляется, но уже не внешне, а внутри. Новые спектакли, новые режиссёры и актёры, и гастроли.

В Мурманском областном драмтеатре пополнение. Три новых молодых актёра в труппе. Они приехали из Москвы и Новокузнецка, чтобы приобщать заполярного зрителя к искусству. Им в помощь появился и новый режиссёр. Николай Гадомский из Забайкалья уже 11 ноября представит на малой сцене учреждения спектакль «Безымянная звезда».

Николай Гадомский, режиссёр Мурманского областного драматического театра: «Эта пьеса рассказывает нам о жителях провинциального городка. Один из них, учитель астрономии. И в этот городок посреди ночи врывается приезжая столичная девушка. Я давно хотел эту пьесу поставить. Мне очень нравится эта история. И вообще, люблю комедии со слезами на глазах. Чтобы зрители не просто посмеялись, а посмеялись и задумались над чем-то».

А 28 октября на большой сцене театра покажут комедийную фантастику «Малая Кузёма». Но до этого артисты выступят на сцене Всероссийского Щепкинского театрального фестиваля. В Белгороде они представят, нашумевший в Мурманске спектакль «Маскарад».

Вадим Данцигер, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «Это первое событие, к которому мы усердно готовимся. Буквально несколько минут назад у нас было собрание, организационное по этому поводу. Все счастливо получили в руки билеты на поезд. В воскресенье мы едем».

Напомним, что уже 30 сентября и мурманский зритель сможет вновь приобщиться к сценическому искусству. Спектаклем «По Волге от Херсона» в областном драматическом театре будет открыт 84-й сезон.