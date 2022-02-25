Мурманский областной драматический театр порадует северян первым премьерным спектаклем «Прибайкальская кадриль»

В настоящее время артисты занимаются финальной подготовкой перед выступлением.

Декорации и яркие немного гротескные костюмы отсылают зрителя в прошлое. Эффект усилит и малая сцена, на которой развернётся действие премьерного для областного драматического тетра спектакля «Прибайкальская кадриль».

Наталья Позёмина и Юлия Васькова, актеры областного драматического театра: «Катарсис необходим человеку, чувство сопереживания… Мы приходим, чтобы сопереживать герою».

Задачу «организовать такое путешествие» в мир двух семейных пар, решивших поменяться супругами, взяла на себя столичный режиссёр Галина Дубовская, с комедией она работала впервые.

Галина Дубовская, режиссёр-постановщик из Москвы: «Я поставила перед собой задачу, что спектакль должен быть, прежде всего, про то, как, несмотря на привычку, раздражения в семейной жизни, долгой семейной жизни, всё равно надо пройти сквозь это всё. Это главная была моя задача, пробивается огромная любовь и в результате побеждает любовь».

Необычайно лёгкий и в то же время душевный спектакль позволяет увидеть зрителю главное – перипетии судьбы – это не помеха для счастливой и крепкой семьи. В постановке читается и стиль автора произведения - Владимира Гуркина, который написал сценарий к фильму «Любовь и голуби». Такая постановка привлекла внимание, билеты раскупили ещё до премьеры, которая состоится 26 февраля.

Вадим Данцигер, художественный руководитель театра: «Мы стараемся использовать любую возможность играть спектакли, репетировать спектакли, чтобы в дальнейшем, когда мы уже официально будем открыты, более полноценно войти в репертуар, культурную жизнь города».

К показу на сцене Мурманского областного драматического театра планируются две современные пьесы. «Фуршет после премьеры», хорошая и добрая комедия о театре, жизни актёров. С разрывом примерно в месяц стартует другая премьера – «По Волге до Херсона», вымышленная история о путешествии и общении, которая завершит театральный сезон.