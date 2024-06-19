Мурманский областной драматический театр завершает театральный сезон премьерой спектакля «Девятый выпуск»

Театральный сезон подходит к концу, но мурманские актёры продолжают радовать северян новыми постановками. Уже в эти выходные в областном драматическом театре представят премьеру спектакля «Девятый выпуск».

Постановка «Девятый выпуск» рассказывает о любви к Отечеству, верности принципам и преданной дружбе. Несмотря на то, что действия спектакля происходят в царской России, сюжет произведения актуален и в настоящее время.

Сергей Тараскин, режиссёр спектакля «Девятый выпуск», г. Астрахань: «Спектакль, конечно же, о том, что такое молодой человек, что такое первый раз влюбиться и, что с тобой происходит. Что такое происходит с человеком, когда он совершает первый серьёзный в своей жизни поступок и какие последствия могут быть».

Спектакль поставили ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, поэтому сцены разворачиваются в царско-сельском лицее, где учеников потрясла новость о гибели их любимого писателя.

Сергей Тараскин, режиссёр спектакля «Девятый выпуск», г. Астрахань: «Я бы хотел, чтобы после нашего спектакля зритель уходил с улыбкой. Причём, не обязательно на лице, но в душе. Очень хотелось бы, чтобы они улыбались, чтобы они захотели позвонить своим друзьям, обнять своих родителей, поцеловать своих детей. Если детей нет, то поцеловать своих любимых. Огромное желание вызвать у всех людей, которые придут к нам на спектакль, у наших зрителей, именно чувство нужности друг для друга».

Этой постановкой в Мурманском областного драматическом театре планируют завершить сезон. Артисты отмечают, что театральный год был насыщен новыми премьерами, дебютами и громким юбилеем.

Николай Гадомский, художественный руководитель Мурманского областного драматического театра: «20 и 21 июня мы сыграем премьерные спектакли. Потом часть коллектива уже разъедется по отпускам - до августа, а часть коллектива мы отправляемся 24 числа на гастроли в Вологду на фестиваль «Голоса истории», где мы будем представлять наш спектакль «Ты моё воскресенье».

Новый сезон в драматическом театре откроют в сентябре. Тогда же начнётся подготовка к фестивалю «Арктическая сцена», а также к новогодним спектаклям.