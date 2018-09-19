Мурманский областной драмтеатр открывает новый сезон

Коллектив Мурманского областного драматического театра открывает новый сезон. У ценителей этого вида искусства данная новость, несомненно, вызывает неподдельный интерес. Труппа всегда славилась отличным репертуаром и в этот раз у них вновь будет что посмотреть.

В этом году труппа Мурманского облдрамтеатра отмечает 80-й творческий сезон. В связи с этим юбиляры подготовили для своих зрителей шесть спектаклей, четыре из которых можно будет увидеть на большой сцене, а два - на малой. Помимо этого руководство учреждения планирует поставить ещё два детских представления, которые будут радовать юных мурманчан в преддверие Нового года.

Любимые актеры, яркие эмоции и непередаваемая атмосфера театра – все это по-прежнему будет предоставлено драмтеатром, несмотря на то, что он пока находится в поисках руководителя труппы. «Мы находимся в поисках главного режиссера, - отмечает Татьяна Вешнякова, директор Мурманского областного драматического театра. - Сейчас мы продолжим практику приглашения ведущих и известных, заявивших о себе достойными постановками и премиальными спектаклями, на уровне любых фестивалей.

В следующем году работникам театра нужно будет показать более 250 спектаклей, 23 из которых будут гастрольными, а это значит, что увидеть их смогут все поклонники искусства в муниципальных образованиях региона. Но и на этом насыщенность юбилейного года не заканчивается.

- Будут торжественные мероприятия и награждения. Мы отметим ветеранов мурманской сцены и действующих актером, - говорит Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. – и не только их, но и весь коллектив театра».

Сергей Ершов отметил, что реконструкция главного здания театра идёт по плану, даже немного его опережая. По обещаниям подрядчика, работы будут закончены к концу следующего года. Сейчас же труппа драматического театра располагается в здании кинотеатра «Атлантика», но это никоим образом не мешает коллективу предлагать своему зрителю по праву обширный и интересный репертуар.