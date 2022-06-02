Мурманский областной клинический многопрофильный центр готов стать «кузницей» врачей

Ежегодно областной клинический многопрофильный центр, (бывшая городская больница) принимает на практику студентов медицинских колледжей Мурманска и Апатитов. Но только с прошлого года была выстроена чёткая система назначения наставников для сопровождения, помощи, знакомства с коллективом и обучения ребят на протяжении всей практики.

В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре прошла встреча главного врача с директором медицинского колледжа, на которой обсуждалось прохождение летней практики студентов образовательного учреждения в отделениях центра.

Ежегодно областной клинический многопрофильный центр, (бывшая городская больница) принимает на практику студентов медицинских колледжей Мурманска и Апатитов. Но только с прошлого года была выстроена чёткая система назначения наставников для сопровождения, помощи, знакомства с коллективом и обучения ребят на протяжении всей практики.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Такое наставничество - действительно тот опыт, который мы можем тиражировать на территорию Мурманской области. В очень тесной связке мы идём со специалистами областной больницы, учимся друг у друга и хотелось бы это тиражировать на территорию Мурманской области. Сегодня встречаемся с руководством нашего колледжа, чтобы заинтересовать его преподавателей и студентов приходить в наши центральные базы для освоения практических навыков».

На летнюю практику в этом году направят 420 студентов Мурманского медколледжа второго и третьего курсов. Основными местами обучения для них станут клинический центр, областная больница, онкологический диспансер, детская больница и больница имени Пирогова.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «На практике они оттачивают свои навыки, полученные на практических и теоретических занятиях, на учебной практике. На предыдущей встрече нами было принято решение, что часть учебной практики будет вынесена в учреждения здравоохранения. Вот сейчас так удачно совпало, что педагоги - действующие медицинские работники наших учреждений здравоохранения у очно-заочного отделения».

Система наставничества действительно важна и нужна при прохождении практики в лечебных центрах, ведь после теоретических занятий и практики в стенах учебного заведения студенты начинают работать с людьми.

Данил Кривошеев, палатный медбрат ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «В колледже, когда мы проходили практику, в основном мы набирались опыта на муляжах, например, руки с венами, манекены, а сейчас ты работаешь с живыми пациентами. Тут нужно иметь ответственность, не навредить пациенту».

Руководство клинического центра и медицинского колледжа, надеются привлечь как можно больше студентов, которые будут работать по специальности в родном городе.