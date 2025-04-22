Мурманский областной краеведческий музей ищет экспонаты для новой выставки

В Умбе появится выставка, посвящённая лесозаготовительным посёлкам нашего региона. Жители Заполярья могут присоединиться к её созданию.

Отдел истории, культуры и быта терских поморов краеведческого музея выиграл грантовый конкурс с проектом «Позабыты-позаброшены». Он посвящён возникновению и развитию лесной промышленности в Терском районе.

Василий Рябев, заместитель директора по развитию Мурманского областного краеведческого музея: «У этого самого лесозавода был ряд посёлков, где жили люди, в основном, выходцы с севера России. Это не коренные поморы, а приезжие из Архангельской и Вологодской областей. Именно их потомки составляют сейчас большую часть населения Терского района».

По ряду причин к 80-м годам прошлого века вырубки прекратили и посёлки оказались заброшенными. Кто-то из рабочих переехал в Умбу и другие города региона, кто-то покинул север навсегда. Но память о тех временах осталась и её необходимо сохранить, как историческое наследие.

Часть населенных пунктов планируется изучить, чтобы снять их панорамы и потом создать виар-инсталляции для создаваемой экспозиции.

Василий Рябев, заместитель директора по развитию Мурманского областного краеведческого музея: «Мы уже несколько лет собираем материалы, которые будут представлены на этой выставке. И мы бы очень хотели, чтобы население нашего региона, кто жил в этих посёлках или родился, у кого там жили родители, бабушки и дедушки, чтобы они передали нам разнообразные материалы. Это могут быть фотографии, если сохранились, или предметы. В первую очередь, нас интересует всё, что связано с лесопромышленностью: инструменты, рабочая одежда».

Передать экспонаты можно в здание Мурманского областного краеведческого музея или в отдел истории, культуры и быта терских поморов в Умбе. Также подробную информацию можно найти на страницах учреждения или по телефону. Предметы и вещи будут принимать до 31 июля.