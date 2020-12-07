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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.20 19:30

Мурманский областной краеведческий музей приглашает на новую выставку

Мурманский областной краеведческий музей приглашает на новую выставку

Она посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и называется «Города-герои». Экспозиция работает по адресу: г.Мурманск, улица Павлова, 1а.

На новой выставке «Города-герои», которую открыли в областном краеведческом музее, представлены образцы советского вооружения и снаряжения, формы одежды и знаки различия, предметы повседневного быта, документы и фотографии бойцов.

Алексей Глазунов, специалист по экспедиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея:  «Помощь и поддержку в подготовке данной выставки оказали музеи практически всех городов-героев. А два музея нам предоставили предметы. Это Севастопольский военно-исторический музей-заповедник и Мемориальный музей обороны блокадного Ленинграда».

Некоторые экспонаты – подлинники. Из уникальных предметов можно отметить шинель Дважды Героя Советского Союза  маршала Николая Ивановича Крылова.

Алексей Глазунов, специалист по экспедиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «Маршал Советского Союза Крылов в звании генерал-майора в 1941-1942 годах являлся начальником штаба Приморской армии и являлся участником обороны Севастополя».

Для гостей на выставке работает интерактивный стол, где можно получить подробную историческую справку о ходе войны в каждом городе-герое.

Кроме того, на выставке представлен очень важный документ , о присвоении Мурманску почётного знания города-героя.

Прикоснуться к истории гости музея смогут по 10 января 2021 года. Посещение экспозиции строго в медицинской маске.

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