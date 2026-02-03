Фестивалем «Севервидение - 2026» в Североморске открыли Год единства народов РоссииРаботодатели Мурманской области продолжат обсуждение ключевых вопросов цифровизации региона
Мурманский областной краеведческий музей продолжает уникальный проект «Север в поле зрения»

Напомним, этот проект стал победителем в грантовом конкурсе Благотворительного фонда Владимира Потанина. Его цель - создать выставку, которая позволит познакомиться с Арктикой через разные органы чувств.

Главными экспертами в работе по созданию тактильной выставки стали те, кто познает мир на ощупь, - незрячие и слабовидящие люди.

Первая остановка на маршруте - оленья ферма.

Анастасия Князева, заместитель директора по научной работе Мурманского областного краеведческого музея: «Мы хотим понять, как север выглядит немножко по-другому, как мы его чувствуем, как он выглядит тактильно, как мы его слышим. Посетители Мурманской областной библиотеки стали нашими помощниками, экспертами. Они лучше этот процесс понимают, могут его описать 03:45

Знакомство с одним из главных символов Заполярья проходит не через взгляд, а через прикосновение, звук и запах.

Ксения Полевая, участница выездной лаборатории: «Сегодня была уникальная возможность потрогать руками маленького оленя: например, рожки, они пушистые, для меня это что-то очень новое».

Покормить и погладить животных участникам помогла коренная саами Елена Толстенко. По её словам, народные обычаи - это первый шаг к пониманию жизни на севере.

Далее группа отправилась в Ловозеро, посетить Музей истории, культуры и быта кольских саамов. Здесь экспонаты можно и даже нужно трогать.

Резная кость, наскальный рисунок, узоры на традиционной одежде, предметы быта. Через кончики пальцев гости музея считывают информацию о культуре саамов.

После таких исследовательских выездов, в процессе обсуждения, организаторы внимательно фиксируют все эмоции и ощущения участников экскурсии.

Андрей Рымарь, куратор проекта «Север в поле зрения», музейный проектировщик: «Многие обращали внимание во время выездов на пружинистый северный покров, на лес, его структуру, на разные деревья по высоте, полярный день и ночь. Северный свет специфический».

Эта коллекция впечатлений станет основой возможных сценариев и элементов инклюзивной тактильной выставки в краеведческом музее Мурманска, которая планируется к открытию. Впереди у команды ещё несколько выездных лабораторий, где шаг за шагом они определят северную идентичность, чтобы каждый посетитель, независимо от возможностей зрения, смог прочувствовать Арктику.

