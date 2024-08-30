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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.24 19:30

Мурманский областной кукольный театр начал творческий сезон с гастролей

Артисты и сотрудники всех цехов организации уже готовы к показу спектаклей. Мурманский театр кукол уже готов к открытию 92-го творческого сезона.

Первый спектакль в стенах учреждения состоится 27 сентября. Артисты покажут зрителям спектакль «Женитьба Бальзаминова».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Этот сезон будет у нас очень насыщенный, как собственно, и всегда. Планов у нас очень много. Уже сейчас, буквально через полторы недели, 11 числа большая трупа нашего театра уезжает в Республику Беларусь на большие гастроли. Но сначала труппа отправится в отдалённые населённые пункты Кольского Заполярья, чтобы порадовать местных жителей своими постановками. А только потом в Беларусь. Задержатся артисты в Бресте и в Гродно на фестивале «Ляльки над Неманом».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы там будем показывать достаточно много спектаклей. На гастролях будем показывать одни спектакли, на фестивале будем показывать свой спектакль Чехова. Поэтому представительство наше будет очень большое в Беларуси».

По возвращению в Мурманск артисты театра кукол покажут новые постановки «По щучьему велению» и «Сказку о глупом мышонке».

Отметим, что коллектив учреждения уже приступил к подготовке новогодней кампании для детей.

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