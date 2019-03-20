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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.19 19:30

Мурманский областной музей подарил юным северянам «Краеведческую азбуку»!

Красочное, иллюстрированное издание в доступной форме рассказывает детям о самых интересных уголках родного края и связанных с ними исторических событиях. Книга «Краеведческая азбука»  создана сотрудниками Мурманского областного краеведческого музея.

Главный персонаж книги – мудрый историк и краевед белый песец Стёпа. Его рассказ об уникальности, красоте и богатой истории Кольского Заполярья начинается с первой страницы, как водится в азбуке, с буквы «А» и далее по алфавиту. Не остались без внимания даже мягкий и твёрдый знаки, для которых нашлись слова из удивительной истории северного края.

«Захотелось издать такой продукт, который бы содержал уникальность нашего края, что-то особенное, что больше нигде не увидеть,  - делится  целями издания  Алексей Большаков,  заведующий сектором «Природа края» Мурманского областного краеведческого музея. – Эта книга поможет познакомить юных северян и с природой,  и с историей Кольского Заполярья».

Над созданием книги коллектив музея трудился более полугода. Работа была увлекательной, творческой и невероятно кропотливой. Именно поэтому они называют краеведческую азбуку своей победой. «Для нас это большая гордость и большое счастье. Мы давно это хотели сделать, а теперь мы это реализовали, - говорит  Елена Химчук,  директор Мурманского областного краеведческого музея. -  Автор идеи – заместитель по научной работе Наталия Пономарёва нам предложила, а творческая группа коллектива взялась. Мне кажется, что издание оправдало наши надежды. Получилось потрясающе и по оформлению, и по содержанию. Дети, подрастающее поколение смогут получить интересные, адаптированные знания по истории края в таком формате, как краеведческая азбука».

Первый тираж книги  всего 50 экземпляров, одна часть которого останется в музее, а вторая будет передана в дар ребятам за активное сотрудничество. Первые десять ярких познавательных книжек уже обрели своих юных читателей - ребят из 61-й прогимназии Мурманска. Но шанс получить азбуку в дар есть и у других маленьких мурманчан, для этого нужно в первую очередь быть любознательным.

«Надо посещать музей, приходить на экскурсии. У нас работает региональный детский центр краеведения, в котором разработана большая программа по краеведению, - рассказывает Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. – Надо приходить, записываться, сотрудничать, участвовать в наших занимательных исторических краеведческих мероприятиях и за свой труд, усердие и  любознательность можно будет получить вот такую азбуку».

Планируется и второе издание книги, которое пополнит фонды библиотек и детских образовательных учреждений нашего региона.

 

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