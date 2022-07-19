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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.07.22 19:30

Мурманский областной онкодиспансер организовал для врачей-диагностов особый мастер-класс

Постоянное обучение лежит в основе врачебной профессии. Методика работы медиков с современными томографами постоянно меняется. Именно поэтому Мурманский областной онкодиспансер организовал для врачей-диагностов особый мастер-класс.

Постоянное обучение лежит в основе врачебной профессии. Методика работы медиков с современными томографами постоянно меняется. Именно поэтому Мурманский областной онкодиспансер организовал для врачей-диагностов особый мастер-класс.

Работа с высокотехнологичным медицинским оборудованием требует от доктора соответствующей квалификации и определённого опыта. Наши медики обладают и тем, и другим, но порой и им приходится учиться у своих коллег из Санкт-Петербурга или Москвы.

Леонид Анопченко, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Мурманской области по лучевой диагностике: «Сейчас эпоха развития искусственного интеллекта, когда многие процессы, которые выполняет человек, можно было бы заменить машиной. Но те знания, которые есть у специалистов на данный момент, которые сегодня нам привезёт специалист из института Н.Н. Петрова, конечно, их невозможно заменить, спротезировать какими-то алгоритмами или искусственными интеллектами».

Как раз с этой целью в столицу Заполярья приехала специалист в области лучевой диагностики Ольга Пономарёва. Практикующий врач из Национального медицинского исследовательского центра имени Н.Н. Петрова, расположенного в Санкт-Петербурге.

Ольга Пономарёва, врач лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ им. Н.Н. Петрова»: «К сожалению, в регионах магнитно-резонансная томография не является основным методом диагностики. Также она очень мало используется при выполнении дозиметрических планов. Я хочу как раз уточнить, насколько важна магнитно-резонансная томография для того, чтобы как можно точнее составить дозиметрическое планирование, как можно правильнее и точнее провести лечение, а также снизить лучевую нагрузку на пациента».

Дозиметрическое планирование позволяет точно локализовать опухоль. Благодаря этому лечение будет направлено исключительно на поражённые ткани, не затрагивая здоровые органы.

Дмитрий Коваленко, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «Мастер-классы позволят нашим специалистам в полной мере использовать весь потенциал оборудования, которое установлено у нас в диспансере. Данная лекция и данное оборудование, которое мы сегодня будем обсуждать,  работает в паре с теми самыми линейными ускорителями, которые мы установили летом 2021 года и которое оказывает высокотехнологическую помощь нашему населению».

Отметим, в областном  онкодиспансере ещё в прошлом году обновили аппаратуру, а прямо сейчас для нужд учреждения строится новый 8-этажный корпус.

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