Мурманский областной совет профсоюзов отстоял права гражданского персонала Северного флота

Первую большую заслугу в новом году на свой счёт записали представители Мурманского областного совета профсоюзов. Благодаря их работе, гражданскому персоналу Северного флота впервые за 4 года проиндексируют зарплату. Об этом шла речь на расширенном заседании облсовпрофа.

Чтобы обратить внимание на проблему, специалистам профсоюзного движения пришлось дойти до верховного главнокомандующего Вооруженными Силами страны, написать письмо Владимиру Путину. Ещё одна заслуг, которую частично приписывают себе профсоюзы, это повышение минимального размера оплаты труда, который наконец-то сравнялся с прожиточным минимумом.

На сегодняшней встрече шла речь и о подготовке к будущему заседанию совета, которое пройдёт 15 марта. Организаторы хотят пригласить на встречу представителей региональных органов власти и Союза промышленников и предпринимателей. В основу повестки встречи ляжет тема развития Севера. Руководство облсовпрофа надеется, что решения, принятые во время дискуссии, станут частью Арктического закона, по крайней мере, свою резолюцию профсоюзы направят в вышестоящие инстанции.

- Я хочу сказать, что мы имеем право надеться на это, потому что под лежачий камень вода не течёт, - отмечает Александр Первухин, председатель Мурманского облсовпрофа. - Мы уже много раз направляли наши предложения и они реализуются, это приносит удовлетворение профсоюзному движению.