Мурманский областной суд наконец-то обрел свой новый дом

Церемония открытия нового построенного здания состоялась в торжественной обстановке. Теперь последняя инстанция располагается по адресу: улица Полярные зори, 15.

После коротких торжественных речей и церемонии перерезания ленточки здание нового областного суда можно считать официально открытым. Оно состоит из двух корпусов, в которых располагаются рабочие кабинеты и 12 залов заседаний. Также есть кафе, музей, тренажерный и актовый залы для проведения конференций и праздников, как сегодня.

Сергей Седых, председатель Мурманского областного суда: «Первая задача у нас была, чтобы эти процессы были удобны для граждан. Чтобы у них были места ожидания, пока будет процесс проходить. Чтобы залы заседания отвечали всем современным требованиям. У нас залы заседания оборудованы видеоконференцсвязью, системами аудиопротоколирования. Имеются залы, которые оборудованы для мест содержания лиц, которые находятся под стражей. Так и залы, которые специализируются на рассмотрении гражданских административных дел».

Здесь проводятся заседания по первой и второй инстанциям, а также по апелляционной. Всего в год рассматривается порядка 6 тысяч дел различных категорий.

Строительство нового здания заняло два года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для всей нашей области символично, что в День юриста в нашей области открывается дворец правосудия. Это действительно очень удобное высокотехнологичное здание, оборудованное самыми современными системами, которые позволят в наш современный век чётко, быстро и удобно для граждан, для заявителей разбирать непростые дела и выносить справедливое решение».

В Мурманском областном суде трудятся 140 судей и сотрудников. Что касается здания на улице Пушкинской, в котором раньше располагался орган, то после ремонта в него переедут сотрудники Управления судебного департамента региона.