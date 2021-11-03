Мурманский областной театр кукол готовит большую предновогоднюю премьеру

В декабре зрители увидят новый спектакль «Аленький цветочек». Сегодня состоялся генеральный прогон постановки.

Спектакль «Аленький цветочек» создан по мотивам сказки Сергея Аксакова. Режиссёром-постановщиком выступил Петр Васильев. Новогоднее представление расскажет о любви отца к своим дочерям и о том, как это чувство способно разрушить злые чары.

Премьера спектакля состоится под Новый год, 25 декабря. Его смогут увидеть дети от 5 лет и старше. В постановке задействованы как всеми любимые артисты театра, так и новые.