Мурманский областной театр кукол готовит премьеру спектакля к 80-летию Великой Победы

«Мальчиш-Кибальчиш» поставлен по мотивам повести советского детского писателя Аркадия Гайдара. Артисты проводят последние дни репетиций, чтобы уже в эти выходные выступить перед зрителями.

Впервые «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» была опубликована в апреле 1933 года в газете «Пионерская правда». Потом это произведение стало частью повести «Военная тайна» и до сих пор остаётся примером для воспитания в молодом поколении таких качеств, как храбрость, ответственность и любовь к Родине.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «И в то же время эта повесть о предательстве. О предательстве тех, кто за деньги или другие коврижки готовы сдать свою землю и своих близких. Что тоже актуально сегодня».

Именно актуальность повести и стала поводом для её постановки в театре кукол. По признанию Петра Васильева, идеи некоторых произведений вынашиваются годами, а как только они складываются в готовую картинку в голове режиссера, то её можно переносить на сцену.

Пётр Васильев, режиссёр-постановщик: «Идея первая возникла лет семь-восемь назад. И эскизы были готовы достаточно давно. Просто пришло время этой сказки сейчас. Тряхнули немного их, обновили, принесли и сделали. Меня учили, если ты берёшь авторское произведение, то надо относиться с уважением к тому человеку, который один раз до тебя подумал и выбрал правильные слова. Поскольку Аркадий Гайдар написал не драматическое произведение, а повествование, то пришлось немного переделать текст, естественно на основе Гайдара, пришлось добавить что-то и от себя».

Этот традиционный спектакль создан в мобильных декорациях как полевой фронтовой театр. Артисты используют тростевые куклы, которые в среднем весят по килограмму. И держать их на протяжении долгого времени – задача непростая. Ещё сложнее играть антипода героя – Мальчиша-Плохиша, но актёр Николай Мирошниченко уверяет, что справился с задачей, даже, несмотря на то что в жизни считает себя хорошим парнем.

Николай Мирошниченко, артист Мурманского областного театра кукол: ««Он угрожает своим сверстникам и замахивается…У нас был такой прикол в институте с другом, так по-детски делали. И как-то оно запало в душу ещё и режиссёру. Я рад, что могу перенести такие вещи на сцену».

Премьера спектакля «Мальчиш-Кибальчиш» состоится уже 10 и 11 мая. Постановка длится всего 50 минут и рекомендована детям от 8 лет.