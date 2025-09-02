ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.25 19:30

Мурманский областной театр кукол готовится к новому театральному сезону

Откроет его постановка о севере «Легенды полярной ночи».

Последние дни летних каникул для многих северян были полны ожиданиями. Вот и актёрам Мурманского областного театра кукол не терпится увидеться со зрителями.

Сейчас здесь репетируют спектакль «Легенды полярной ночи». Актёры, декорации, куклы – всё готово к тому, чтобы рассказать историю, сотканную из мифов и сказаний северных народов. Почву для будущих ростков постановки собирали от Камчатки до Мурманска.

Светлана Озерская, режиссер, театральный педагог, г. Санкт Петербург: «Очень многие темы в легендах перекликаются. И нам было интересно какие-то общие темы вытащить. Мы собрали материал: здесь есть общая тема сотворения мира, как в северных легендах это происходит, кто у них Демиург, кто собирает, откуда это всё возникает: человечество, звери, светила Солнце и Луна. Есть такие чисто северные темы: как возникло северное сияние, почему полярный день с полярной ночью разделили себе год пополам».

Постановка «Легенды полярной ночи» рассчитана на детей и подростков, однако, по словам режиссёра из Санкт-Петербурга Светланы Озерской, спектакль всё-таки ближе к серьёзному. И это неспроста, возрастной рейтинг произведения 12+. Есть в работе и страшные темы, и прекрасная северная природа, а также важная и такая хрупкая связь через поколение между бабушкой и внуком. С одной стороны, детская вера в лучшее, с другой, опыт и знание, которые только вместе могут победить подступающую тревогу за будущее.

Для Светланы Озерской сцена и актёры Мурманского областного театра кукол очень дороги. Здесь она уже ставила несколько спектаклей: «Дюймовочку», «Барто пожаловать», «Сказки для принцесс» и «Алису в Стране чудес».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы с ней уже работали несколько раз, четыре спектакля поставили совместно … Сильный режиссёр с хорошей постановочной командой».

В постановке задействованы и опытные актёры. Одна из них Наталья Петрунина – стаж заслуженной артистки России уже перешагнул 50 лет.

Наталья Петрунина, заслуженная артистка России: «Пришла к такому выводу, что всем, что с нами происходит, движет только любовь. Любовь, ответственность и желание быть. Что ещё тебя может оставить в театре на полвека – только любовь».

В этой постановке Наталье Федотовне досталась одна из ведущих ролей – бабушки-рассказчицы. Она здесь и учитель, и мудрый наблюдатель. Также зрителей ожидает появление на сцене настоящего великана из северных мифов. А как вера в светлое будущее побеждает силы тьмы, а полярная ночь отступает перед рассветом, можно будет увидеть в Мурманском областном театре кукол 19 сентября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области выросли на 1,8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 17 копеек, евро снижается почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Региональный оператор Мурманской области завершает летнюю кампанию по замене поврежденных мусорных контейнеров-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»