Мурманский областной театр кукол готовится к новому театральному сезону

Откроет его постановка о севере «Легенды полярной ночи».

Последние дни летних каникул для многих северян были полны ожиданиями. Вот и актёрам Мурманского областного театра кукол не терпится увидеться со зрителями.

Сейчас здесь репетируют спектакль «Легенды полярной ночи». Актёры, декорации, куклы – всё готово к тому, чтобы рассказать историю, сотканную из мифов и сказаний северных народов. Почву для будущих ростков постановки собирали от Камчатки до Мурманска.

Светлана Озерская, режиссер, театральный педагог, г. Санкт Петербург: «Очень многие темы в легендах перекликаются. И нам было интересно какие-то общие темы вытащить. Мы собрали материал: здесь есть общая тема сотворения мира, как в северных легендах это происходит, кто у них Демиург, кто собирает, откуда это всё возникает: человечество, звери, светила Солнце и Луна. Есть такие чисто северные темы: как возникло северное сияние, почему полярный день с полярной ночью разделили себе год пополам».

Постановка «Легенды полярной ночи» рассчитана на детей и подростков, однако, по словам режиссёра из Санкт-Петербурга Светланы Озерской, спектакль всё-таки ближе к серьёзному. И это неспроста, возрастной рейтинг произведения 12+. Есть в работе и страшные темы, и прекрасная северная природа, а также важная и такая хрупкая связь через поколение между бабушкой и внуком. С одной стороны, детская вера в лучшее, с другой, опыт и знание, которые только вместе могут победить подступающую тревогу за будущее.

Для Светланы Озерской сцена и актёры Мурманского областного театра кукол очень дороги. Здесь она уже ставила несколько спектаклей: «Дюймовочку», «Барто пожаловать», «Сказки для принцесс» и «Алису в Стране чудес».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы с ней уже работали несколько раз, четыре спектакля поставили совместно … Сильный режиссёр с хорошей постановочной командой».

В постановке задействованы и опытные актёры. Одна из них Наталья Петрунина – стаж заслуженной артистки России уже перешагнул 50 лет.

Наталья Петрунина, заслуженная артистка России: «Пришла к такому выводу, что всем, что с нами происходит, движет только любовь. Любовь, ответственность и желание быть. Что ещё тебя может оставить в театре на полвека – только любовь».

В этой постановке Наталье Федотовне досталась одна из ведущих ролей – бабушки-рассказчицы. Она здесь и учитель, и мудрый наблюдатель. Также зрителей ожидает появление на сцене настоящего великана из северных мифов. А как вера в светлое будущее побеждает силы тьмы, а полярная ночь отступает перед рассветом, можно будет увидеть в Мурманском областном театре кукол 19 сентября.