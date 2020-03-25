Мурманский областной театр кукол предлагает 50 тысяч рублей за самую удачную идею ребрендинга

На официальном сайте можно ознакомиться с условиями конкурса. Принять в нём участие может любой желающий. Лучшее визуальное оформление ляжет в основу рекламной и сувенирной продукции, которая поможет привлечь больше маленьких зрителей.

Созданный дизайн определит фирменный стиль театра, который коснётся внешнего вида афиш, программок и билетов. Такие изменения связаны с переездом театра кукол в новое здание.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы заинтересованы, чтобы участвовало как можно больше людей. Мы хотим увидеть, как наши жители видят свой любимый театр, как они его видят и как они его ощущают».