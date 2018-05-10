Мурманский областной театр кукол скоро получит другую прописку

03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?

Очередного обещания о большом рывке экономики страны

Очередного повышения косвенных налогов и штрафов на граждан

Я уже ничего не жду

Поиска очередных врагов России

Усиления борьбы с инакомыслием

Повышения пенсионного возраста

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