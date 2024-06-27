Мурманский областной театр кукол вновь радует северян премьерой спектакля перед закрытием сезона

Комедия поставлена по произведению русского классика, она точно подарит мурманчанам хорошее настроение, в этом артисты уверены.

Речь идёт о знаменитом представлении по пьесе русского драматурга Александра Островского. Это новый спектакль для взрослых зрителей и в нём есть своё очарование – ведь все действия происходят в театре кукол.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Пьеса очень актуальная. Спектакль с куклами будет интересен».

Зрителей ждёт погружение в мир народной культуры и фольклора. В центре истории избалованный Михайло Дмитриевич Бальзаминов, который живёт в постоянном ожидании чуда, вдруг находит цель своего бытья – женитьбу, которую нужно организовать и поскорее.

Денис Дмитриев, актёр Мурманского областного театра кукол, исполнитель роли Бальзаминова: «Мой герой – это лентяй, ленивый человек».

Без иронии – никуда! Комедия – самый сложный жанр, отмечает режиссёр-постановщик Олег Жюгжда, главный режиссёр Гродненского театра кукол.

Олег Жюгжда, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, главный режиссёр Гродненского театра кукол: «У нас Год Пушкина и Год Островского тоже. Здесь масса ведущих актёров, хороший театр, свет, пластика, каждый для себя найдёт что-то, что ему понравится».

По словам приглашенного режиссёра, во время подготовки спектакля на сценической площадке царила благоприятная для работы атмосфера и все смогли получить удовольствие от репетиций.

У Мурманска и Беларуси - это не последний проект.

30 июня Мурманский областной театр кукол уходит на каникулы, но уже в конце сентября будет ждать мурманчан на открытии нового театрального и насыщенного событиями сезона.