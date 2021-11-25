Мурманский областной театр кукол запускает новый масштабный проект «Открытая сцена»

Идея организовать представления для взрослых зрителей у артистов театра кукол появилась давно. Они сами ставили такие спектакли и приглашали коллективы из других городов на сцену. Но теперь сеансы будут не единичными, задумка переросла в полноценный проект. Его назвали «Открытая сцена».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Репертуар взрослый у нас уже достаточно большой, мы можем себе позволить каждую пятницу играть спектакли для взрослых. И мы будем осуществлять эти постановки и дальше. Мы хотим пригласить профессиональные коллективы и не только на нашу площадку, чтобы они смогли показать своё искусство на сцене Мурманского областного театра кукол».

Чтобы сыграть на сцене театра кукол достаточно иметь опыт выступлений и достойно презентовать себя артистам. Уже 11 декабря состоится концерт коллектива «Вагабондс» и авторского ансамбля «Марго».

Олег Сюсюра, лидер авторского ансамбля «Марго»: «Это для меня стены родные, как и родной театр кукол, в который я бегал ещё молодым человеком на великолепные постановки для взрослых: «Дракон, «Лягушки» Аристофана».

А 17 декабря на сцене областного театра кукол выступит студия танцев фламенко «Нуэво Диа». Именно их коллектив, как признается руководитель Ольга Плотникова, принёс этот страстный танец в Мурманскую область. А произошло это аж 12 лет назад.

Ольга Плотникова, художественный руководитель студии танца фламенко «Nuevo Dia»: «За это время уровень коллектива рос. Мы доросли до того, чтобы уже не просто небольшие отчётные представления создавать, но и полномасштабные концерты. И конечно, для этих целей нам необходима площадка».

В театре отмечают, что из-за нового проекта для взрослых главный зритель – дети не останутся без спектаклей. Они всегда на первом месте, и выступления для них будут идти по расписанию. При этом, артистам «Открытой сцены» предоставят не только площадку для концертов, но и время для репетиций, которое будет согласовано индивидуально с каждым коллективом.