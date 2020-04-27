Мурманский областной театр приглашает освоить сказочную профессию

Мурманский областной театр кукол ищет молодых и талантливых актеров. Креативные и творческие люди в возрасте до 27 лет могут принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности кукловода.

Чтобы заявить о себе, надо отправить видеозапись выступления на электронную почту театра. Жюри будет оценивать артистичность претендента, его дикцию и навыки владения голосом. После прохождения такого заочного этапа конкурса и собеседования актеру будет предложена не только должность в одном из старейших профессиональных театров Кольского Заполярья, но обучение в профильном вузе.