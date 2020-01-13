Мурманский облсовпроф отметил работу лучших журналистов

По многолетней доброй традиции в Мурманском областном совете профсоюзов подвели итоги ежегодного конкурса и наградили победителей. Этого дня журналисты Заполярья ждут с особым трепетом. Уже 18 лет подряд в День печати Мурманский областной совет профсоюзов подводит итоги конкурса за объективность в создании материалов, освещающих профсоюзное и рабочее движение региона, пропагандирующих идеи единства, справедливости и солидарности. Мурманским облсовпрофом ведётся огромная работа, и помощь журналистов здесь очень важна.

Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов: «Помощь журналистского сообщества для нас просто неоценима, потому что иногда необходимо мобилизовать население, чтобы подключить к решению важных вопросов. Если население будет участвовать, а эта информация не дойдёт до сильных мира сего, то вода сама под камень не потечёт. Поэтому мы считаем, что очень большая помощь журналистов, которые объективно освещают профсоюзное движение».

Среди победителей – сотрудники телеканала «Арктик-ТВ».

Этот праздник – маленькая передышка перед новой совместной масштабной работой. Задач у Мурманского облсовпрофа по-прежнему много. Это и индивидуальные обращения северян за помощью, и работа с профсоюзами в населенных пунктах области, и, конечно, масштабные проекты.

Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов: «Задач много, но я хочу выделить одну, которая была главной в 2019 году и переходит на 2020-й. Нам надо постараться добиться возвращения пенсионного возраста северянам, который действовал до декабря 2018 года. Самое главное условие для выхода на пенсию северян – это потеря здоровья. Вы знаете, что в северных широтах здоровье теряется быстрее. Никаких благоприятных климатических факторов не произошло, природа не изменилась».

Необходимо отметить, что Мурманский облсофпроф до принятия резонансного пенсионного закона, ещё на стадии проекта, был одним из самых активных борцов за права северян, отстаивая прежний пенсионный возраст и сохранение льгот для жителей Крайнего Севера на самых разных уровнях федеральной власти, объединил в свои ряды профсоюзные и рабочие движения других регионов. И, несмотря на то, что закон всё-таки принят и вступил в силу, складывать руки специалисты не намерены.

Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов: «По сути дела, для решения этого вопроса нужно не так много. По данным Пенсионного фонда всего 6 млрд 121 миллион рублей требуется. Если брать бюджет ПФР, то есть 8,6 трлн, то это 0,07%. Это не такая большая цифра, особенно, если её сопоставить с объёмом ВВП, который дают севера в бюджет РФ, а это порядка 20%».

Полярные день и ночь не стали короче, короткий летний период тоже не растянулся, да и плотность электромагнитных волн в наших широтах не снизилась. Зато стремительно растёт ритм жизни, увеличивая нагрузку на человека, особенно в условиях Крайнего Севера. Вернуть прежние значения пенсионного возраста – будет справедливым, считают в облсофпрофе. И это, в значительной мере, поможет решить одну из глобальных задач – сохранить население Заполярья.