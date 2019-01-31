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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.19 19:30

Мурманский облсовпроф собирается бороться за возврат пенсионного возраста для северян

В расширенном заседании президиума Мурманского облсовпрофа приняли участие лидеры движения самых разных муниципалитетов Кольского Заполярья. Поводом для встречи стали стразу несколько вопросов:  пенсионный возраст, заработные платы северян и юбилейная - V Арктическая школа молодых профсоюзных лидеров.

2019 год для рабочего движения вдвойне юбилейный. В дни проведения V  Арктической профсоюзной школы молодых лидеров ждут гостей не только из других регионов страны, но и из дальнего зарубежья. 

«Мы проводим эту школу совместно с Международной организацией труда. Это серьёзная организация, которая работает на мировом уровне, - отмечает Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов. - МОТ в этом году исполняется 100 лет. И, придавая  большое значение проведению школы, к нам прилетят даже представители Женевы, чтобы принять участие в её проведении».

Жаркие обсуждения на заседании вызвали вопросы оплаты труда северян, сложности в процессе реализации решения Конституционного суда и постановления президента в этом направлении.

«Вы помните, что в декабре 2017 года было принято решение Конституционного суда о минимальной заработной плате, что «полярки»  и районный коэффициент должны начисляться на МРОТ, - напомнил Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов. - Мы хотим проанализировать ситуацию, которая складывается в Мурманской области. Есть ли нарушения, везде ли выплачивается зарплата именно по этой схеме и поднять проблемные вопросы в связи с этим решением».

Дискуссия показала, что проблемы есть:  некоторые работодатели  начали переводить сотрудников на неполный рабочий день, значительно увеличивать нагрузку. И это только первые строки перечня обращений, с которыми трудящиеся идут в профсоюз.

Не менее важный вопрос – пенсионный возраст. Видимых оснований для его увеличения, по мнению жителей Крайнего Севера, нет. Суровый климат, долгую полярную ночь, недостаток солнца, тепла,  кислорода и другие негативные факторы никто не отменял. Все это, вкупе с увеличением возраста выхода на пенсию, по мнению лидеров профсоюзного движения, приведёт к ещё большему оттоку населения, и, уж тем более, новые рабочие кадры в регион не привлечёт. Заботят эти проблемы  не только профсоюзы Кольского Заполярья.

«Профсоюзное движение прорабатывает этот вопрос. Уже есть обращения в наш адрес от жителей Дальнего Востока и профсоюзных организаций Крайнего Севера, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ»  Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов. -  Мы планируем провести специальную акцию по сбору подписей под обращением к Президенту РФ, в правительство страны и Госдуму с тем, чтобы вернули северянам прежний пенсионный возраст».

Чтобы присоединиться к акции, достаточно прийти в профсоюз по месту работы, или в отделение обслсовпрофа и поставить подпись под документом. Подписные листы, в том числе, станут помощью в работе межфракционной группы «Солидарность» в Государственной Думе, которая намерена добиваться положительного решения пенсионного вопроса северян в главном законодательном органе страны. 

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