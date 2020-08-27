День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.08.20 19:30
Мурманский океанариум атакуют мошенники
Точнее, не само учреждение, а его посетителей.
Неизвестные от лица сотрудников учреждения продают билеты на выступления артистов океанариума, а также собирают деньги на поддержку животных.
Только вестись на такие уловки нельзя, так как это проделки мошенников, сообщили настоящие работники океанариума на своей официальной странице во «ВКонтакте»: «Мы не продаем билеты онлайн и не ведём сбор денежных средств в поддержку океанариума. Будьте, пожалуйста, внимательны, если увидите такие сообщения, сообщайте в админку группы», - делятся сотрудники в посте.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.08.20 16:52
Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad
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Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
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MORI
26.08.20 08:18
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