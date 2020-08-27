Мурманский океанариум атакуют мошенники

Точнее, не само учреждение, а его посетителей.

Неизвестные от лица сотрудников учреждения продают билеты на выступления артистов океанариума, а также собирают деньги на поддержку животных.

Только вестись на такие уловки нельзя, так как это проделки мошенников, сообщили настоящие работники океанариума на своей официальной странице во «ВКонтакте»: «Мы не продаем билеты онлайн и не ведём сбор денежных средств в поддержку океанариума. Будьте, пожалуйста, внимательны, если увидите такие сообщения, сообщайте в админку группы», - делятся сотрудники в посте.