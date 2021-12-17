Мурманский океанариум борется с возникающими трудностями

Новость о сложном положении Мурманского океанариума для многих мурманчан давно не новость. История непростая. Предприятие на грани закрытия.

Состояние здоровья морских артистов океанариума сегодня проверила ветеринарный врач Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных Ольга Иваницкая. Осмотрев питомцев, она отметила, что чувствуют они себя хорошо.

Ольга Иваницкая, ветеринарный врач Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных: «При клиническом осмотре животные все активные, соответствуют виду, и, конечно, возрасту. Трое из пяти находятся в преклонном возрасте, исходя из этого, их поведенческие особенности дают о себе знать».

Но возраст артистов - это не единственная проблема океанариума. Большие трудности он стал испытывать с приходом пандемии: учреждение переживало серьёзный финансовый кризис. Однако, несмотря на месяцы простоя, им удавалось остаться на плаву. В новый для себя режим пришлось войти не только сотрудникам, но и питомцам.

Александр Калинин, заведующий аквакомплексом Мурманского океанариума: «Дело в том, что на представлении животное может себе позволить слабости, потому что они видят в процессе работы, перенимая опыт предыдущих лет, что на выступлении можно поменьше сделать, не так высоко прыгнуть. А на тренировках тренер требует качественного выполнения номера».

Некоторое время казалось, что работа налаживается – в учреждение стали вновь пускать посетителей, которых морские артисты радовали своими выступлениями. Однако вскоре стало понятно, что океанариум в большой беде, за ним числится долг, а купольное помещение, где тренируются и живут питомцы, требует серьёзной реконструкции, так как без неё учреждение не сможет получить лицензию.

Ирина Коротыш, директор Мурманского океанариума: «Нам надо много работ по реконструкции провести, потому что зданию уже много-много лет, когда строилось. На сегодня нормы другие, поэтому надо провести реконструкцию вольеров, очистные сооружения по водоподготовке сделать».

Для получения лицензии океанариум должен соответствовать ряду технических требований, среди которых собственная система водоподготовки и очистки стоков. На данный момент вода сливается в Семёновское озеро, да и условия, в которых живут ластоногие, далеки от идеала.

С 1 января в силу вступают новые требования и учреждению придётся закрыть свои двери для посетителей.

Ирина Коротыш, директор Мурманского океанариума: «Это вновь введенная норма. Раньше эта деятельность не лицензировалась, а с 1 января 2022 года эта деятельность лицензируется. На данный момент, я думаю, мы приостановим работу, но только на ремонт».

Но есть и хорошие новости. Дело о банкротстве океанариума удалось прекратить, а это позволит снять арест с имущества и купировать ситуацию продажи здания учреждения.

Телередакция «Арктик-ТВ» будет и дальше следить за развитием событий.