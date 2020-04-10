Мурманский океанариум, испытывающий финансовые трудности, посетил губернатор

Любимый многими, но терпящий бедствие сегодня мурманский океанариум, сумел обратить внимание губернатора на свои проблемы. Недавно сотрудники учреждения обратились к главе региона с просьбой о помощи. И, кажется, их услышали.

На протяжении многих лет, несмотря на всеобщую любовь, мурманский океанариум испытывал финансовые трудности. Но в сложившейся ситуации, в период пандемии, дела стали совсем плохи. Закрытие океанариума на время может стать закрытием его навсегда. А ведь персонал несёт ответственность за своих ластоногих артистов.

Просьбы к губернатору, чтобы тот обратил внимание на их проблему, кажется услышаны. Андрей Чибис приехал в океанариум, познакомился с его тренерами и звёздами. И даже поделился впечатлениями на своей страничке в «Инстаграм». Судя по всему, такой визит был не случаен и в скором времени глава региона даст ответ, какая поддержка будет оказана учреждению.