Мурманский океанариум не спешит открывать двери

Напомним, учреждение закрыло двери для посетителей из-за введения ограничений.

Несмотря на снятие запрета, соответствующее постановление с подписью губернатора опубликовано на сайте правительства, мурманский океанариум по-прежнему закрыт. Сейчас сотрудники обсуждают возможность вновь открыть двери для посетителей, но пока конкретных дат новых представлений нет. «На это есть ряд объективных причин. Взвешиваем все за и против», - написано на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».