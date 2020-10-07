Мурманский океанариум продолжает радовать северян онлайн-выступлениями своих талантливых питомцев

Зрительные места в океанариуме всё еще пустуют, но артисты уже настолько соскучились по выступлениям, что больше сил «отдыхать» не осталось. Тренеры, вооружившись гаджетами, проводят прямые трансляции и записывают представления тюленей в соцсетях.

Такие эфиры уже провели с морским зайцем Диком и серым тюленем Дашей и, конечно, главной звездой океанариума - Филей. Новой героиней выпуска стала любительница попеть Жива.