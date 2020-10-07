День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.20 19:30
Мурманский океанариум продолжает радовать северян онлайн-выступлениями своих талантливых питомцев
Зрительные места в океанариуме всё еще пустуют, но артисты уже настолько соскучились по выступлениям, что больше сил «отдыхать» не осталось. Тренеры, вооружившись гаджетами, проводят прямые трансляции и записывают представления тюленей в соцсетях.
Такие эфиры уже провели с морским зайцем Диком и серым тюленем Дашей и, конечно, главной звездой океанариума - Филей. Новой героиней выпуска стала любительница попеть Жива.
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Последние комментарии
Ольга
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01.11.1975г, родилась в Мурманске в 14.10. какие изменения ждут меня с октября по декабрь 2020г. *** Ольга, Вам надо зайти на страничку Сергея Згазинского в соцсеи "ВКонтакте", там есть раздел, где
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Ольга
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Zviygincew
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