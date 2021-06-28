Мурманский океанариум продолжит работу, но с соблюдением всех эпидемиологических требований

Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Андреем Чибисом.

Работа любимого мурманчанами и гостями города океанариума будет проводиться при соблюдении строгих правил: рассадка посетителей в шахматном порядке с наполняемостью до 50% зала. Установлены интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы провести проветривание и дезинфекцию зала. Продажа билетов доступна бесконтактным способом – через автоматы и мобильные приложения.