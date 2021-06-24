Мурманский океанариум вновь закрыт для посетителей

Причиной очередного закрытия любимого всеми северянами с детства океанариума стали вновь введенные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.

О том что двери учреждения закрыты, сотрудники сообщили в официальной группе в социальной сети. Они выразили надежду на скорое открытие. Напомним, что в прошлом году, сотрудники океанариума даже обращались за поддержкой к губернатору. Так как из-за долгого простоя им было сложно содержать подопечных и их водный дом.