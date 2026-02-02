Мурманский перинатальный центр приостанавливает свою работу на период проведения плановой дезинфекции

До 16 февраля пациентов будут принимать в других роддомах.

Нагрузку по пациентам акушерско-гинекологического профиля на время проведения дезинфекции в перинатальном центре возьмёт на себя родильный дом Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

Там заранее усилили бригады, добавив специалистов из перинатального центра и подготовив всё для увеличения потока рожениц.

Во время плановой дезинфекции проводят тотальную обработку всех помещений и поверхностей. Пациентов, которые лежат на сохранении или уже стали мамами, в зависимости от их состояния выписывают или по договоренности переводят в другое учреждение.