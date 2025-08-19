Мурманский плавательный бассейн планируют реконструировать

Все занятия перенесут в другие учреждения столицы Заполярья и ближайших городов.

Региональный министр спорта рассказала о том, как будут проводить занятия и с какими сложностями могут столкнуться спортсмены:

- В этом году Центральный бассейн Мурманска отметил свое 65-летие. За это время плавательная чаша не подвергалась кардинальному ремонту, поэтому её решили полностью реконструировать.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Объект выработал свой ресурс и уже требует модернизации с учётом требований, которые предъявляются сейчас к таким спортивным объектам. Будь то проведение соревнований, либо тренировочные мероприятия, либо предоставления услуг плавания».

Подрядчика для проектирования и проведения ремонта определили ещё осенью. Новая чаша будет не только оборудована по последнему слову техники, но и ориентирована на людей с ограниченными возможностями здоровья. Доступная среда - ключевой момент проекта обновления.

Мария Буковская, генеральный директор ГОУП «УСДЦ»: «Ведётся разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт плавательного бассейна. Уже были проведены в рамках заключенного контракта обмерные работы, обследование технического состояния конструкции, фундамента, плит перекрытия, прочих элементов здания с составлением технического отчёта. На сегодняшний день уже подготовлены поэтажные планировки здания с оснащением, с оборудованием».

Для того чтобы все горожане, посещавшие центральный бассейн, могли продолжить занятия и тренировки, их распределили по другим учреждениям, в том числе и фитнес-центрам города.

Ирина Цыганкова, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «Весь тренерско-преподавательский состав, ребята, которые обучаются в этих спортивных школах, восприняли всё это абсолютно спокойно. Мы на сегодняшний день уже подготовились, у нас есть расписание наших занятий, ведём переговоры совместно с другими плавательными бассейнами Мурманска».

Напомним, что Центральный плавательный бассейн Мурманска – единственный в Кольском Заполярье спортивный объект, располагающий 50-метровыми дорожками.