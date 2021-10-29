Мурманский пловец Павел Самусенко в Казани взял «бронзу» на 4-м этапе Кубка мира по плаванию

Павел Самусенко из Мурманской области входит в состав российской сборной. Молодой человек родился в Полярных Зорях, с 2018 года защищает честь комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска под руководством Екатерины Лебедик.

Во время соревнований в Казани на дистанции 100 метров баттерфляем спортсмен завоевал «бронзу».