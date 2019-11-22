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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.19 19:30

Мурманский поэт, краевед и архивист Дмитрий Ермолаев отмечает полувековой юбилей

Как и полагается творческому человеку, у него есть большой круг почитателей и друзей, которые просто не могли не поздравить писателя с днём рождения.

В зале областной научной библиотеки собралась творческая интеллигенция Мурманска. Повод более чем важный – юбилей поэта, краеведа и журналиста Дмитрия Ермолаева.

Свою первую книгу он издал в 1992 году. Это был небольшой сборник стихов «Август», который  был удостоен премии Баева и Подстаницкого. Однако, как замечает сам автор, его творческий талант открылся не сразу. Поначалу, ещё в школе, поэзия ему не давалась, приходилось лукавить, впрочем, совсем недолго.  

«Я признаюсь сейчас с большого экрана, что все стихи за меня тогда писал мой папа, - говорит Дмитрий Ермолаев, поэт, журналист, краевед, архивист. -  Он был талантливый человек, образованный. Кроме того, он знал, что такое рифма, имел понятие о размере стихотворения. Так что его стихи пользовались успехом. Но  в один момент  ему это все надоело, он мне сказал: «Знаешь, сынок. Сочиняй-ка ты сам».

Дмитрий начал сам писать. И когда научился это делать, творчество пошло в гору. С тех пор Дмитрий написал немало книг. И превратился из поэта в писателя-краеведа. Пожалуй, самой значимой для него стало издание, посвященное мурманскому кино. «Эта книга  была очень полезной мурманчанам. В том смысле, что позволила осознать масштаб явления, - рассказывает Дмитрий Ермолаев, поэт, журналист, краевед, архивист. - Благодаря работе над ней у нас в регионе появилась, как мне кажется, общее осознание того, что именно наш Кольский Север является самой главной съёмочной киноплощадкой нашей страны».

Юбиляр может долго рассказывать о творчестве, но при этом довольно скромно говорит о себе. Негоже писателю заниматься самохвальством. Однако его друзья и коллеги по цеху не скупятся на добрые слова.

Андрей Сычев, режиссёр: «Я очень люблю тех людей, которые копаются в бумажках. Ты копаешься в бумажках, это архивы. Поэтому они нам нужны. И значит, ты нам нужен».

Дмитрий Коржов, писатель: «Он очень надёжный человек. Это видно по семье его, где четыре дочки, как тут не будешь надежным! Что пожелать? У него всё уже есть. Я пожелал бы ему всё-таки новых книг!».

Сегодня Дмитрий - сотрудник Государственного архива Мурманской области. При этом он не забывает и о книгах. Совсем скоро в свет выйдет роман «Мурманские катакомбы». Собранные по кусочкам вырезки из номеров белогвардейских газет будут впервые изданы под одной обложкой.

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