Мурманский поэт, прозаик и краевед Дмитрий Ермолаев презентовал свою новую книгу под названием «Пазрека – сердце Приграничья»

Это очерки истории Борисоглебского выступа на российско-норвежской границе, а также церкви Бориса и Глеба на берегу реки Паз и Пазрецкого саамского погоста.

Произведение автор создавал не один десяток лет. Он ездил на места, про которые рассказывает в книге, общался с местными жителями и изучал архивы. Для полной исторической картины Дмитрий даже собирал информацию в соседней Норвегии. После чего сопоставлял все полученные данные и складывал, как пазл, в своей книге. Однако, до выхода издания часть собранных материалов была опубликована в виде статей на страницах областной газеты «Мурманский вестник».

Дмитрий Ермолаев, автор книги: «Я надеюсь, что эта книга будет интересна широкому кругу читателей. Я старался писать популярно, это раз. Во-вторых, история Борисо-Глебского выступа настолько изобилует разными остросюжетными, порой детективными моментами, что я думаю, даже далекому от изучения истории человеку, это будет, по меньшей мере, интересно».