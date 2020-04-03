Мурманский режиссёр шокировал зрителей новой короткометражной лентой под названием «Яма»

Кино уже доступно для просмотра на видео хостинге «YouTube».

Новое творение Алексея Рогового, режиссёра-самоучки, ещё тяжелей и депрессивней, чем предыдущие его работы. Автором идеи стал друг Алексея Игорь Малиновский.

По словам создателей киноистория, которая легла в основу сюжета драмы, вымышленная. Съёмки фильма проводились в разных уголках нашей области: Междуречье, Никеле, Коле, Мурманске. Команда вела их с августа по сентябрь 2019 года. «Яма» - многогранная драма о сложности взаимоотношений и последствиях, которые они за собой несут.

По словам Алексея, с новым фильмом он планирует покорить кинофестивали. Отметим, что предыдущая его работа «Груз» победила на четырёх фестивалях, в номинации «Лучший сценарий», а на «YouTube» она уже набрала полмиллиона просмотров.