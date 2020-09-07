Мурманский рыбак-блогер коллекционирует фото- и видео морских чудовищ

Рыбак-блогер из Мурманска опубликовал новую серию любопытных видео с необычными обитателями морских глубин.

Популярный своей страницей в «Инстаграм» рыбак из Мурманска Роман Федорцов не только сам снимает морских чудищ, но ищет любопытные видео у других пользователей. Например, на кадрах одной из видеосъёмок запечатлён морской нетопырь. Донная рыба, у которой нет плавников, она ходит по дну, а не плавает.

В другом сюжете запечатлена морская игуана. Уменьшенная копия Годзиллы встречается лишь на Галапагосских островах, питается водорослями, умеет сморкаться солью и может находиться под водой целый час.

А акуле с другого видео не повезло - она стала жертвой либо промышленного, либо любительского рыболовства. Челюсть морского хищника, скорее всего, уже не заживет. Автор предлагает, что, скорее всего, она не выживет.

Но антропогенное влияние сказывается ещё не везде, например, природный памятник «Слон, опустивший хобот в море» вряд ли изменился за последние сотни лет. ⁣⁣⠀