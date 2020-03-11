Мурманский рыбак Роман Федорцов поймал рыбу с человеческими зубами

Фотографией диковинного создания Роман поделился в своём инстаграм.

Спинорог, так называется этот вид, обитает в тропических и субтропических морях и питается преимущественно моллюсками. Но зубастая рыба не единственная добыча, недавно Роман показал своим подписчикам «Пульсирующего кровью» червя полихета. Эти животные, несмотря на грозный и откровенно пугающий вид, считаются санитарами моря, они фильтруют воду.

Весьма необычно выглядит и креветка Беринга, которая встречается даже в Баренцевом море. Рыбак отметил, что на вкус «Медведка» слаще обычных собратьев, но есть их Роман не советует, говорит, что невкусно.