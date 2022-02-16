День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.22 19:30
Мурманский рыбак Роман Федорцов вновь радует подписчиков фотографиями и видео морских чудищ
Блогер поделился новым видео необычного обитателя океана. Он показал своим подписчикам в Инстаграме карепрокта. Это представитель рода донных морских лучепёрых рыб отряда скорпенообразных. Они обитают в Атлантическом и Тихом океанах.
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