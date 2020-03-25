Мурманский рыбак творчески подходит к своей работе

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов, который выкладывает на своей странице в «Инстаграм» фотографии необычных морских обителей, в этот раз выловил и показал своим подписчикам «Голову Горгоны». Но пугаться не стоит, в камень животное никого из экипажа траулера не превратило.

Офиуры, к которым относится это донное животное, своим видом напоминают мифическое существо из древнегреческого эпоса. По словам Романа, «Голова Горгоны» избегает света и весь день прячется среди камней, а вот в неволе жить не любит и быстро погибает.

Показал рыбак и необычную актинию, отметив, что на ощупь она очень нежная, да и выглядит невероятно красиво.

В настоящее время Федорцов ушел в рейс, так что подписчиков уже скоро ждут новые публикации, а последняя запись посвящена зубатке. Оказывается, что эту рыбу, несмотря на современное оборудование, разделывают вручную. Роман с этой задачей справляется очень ловко.