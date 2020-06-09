Мурманский следственный отдел на транспорте продолжает расследование уголовного дела по факту обрушении железнодорожного моста

Предварительное следствие установило, что с 1984 года уровень воды поднимался и на более высокие метки, чем сейчас. Об этом получены соответствующие сведения.

Место происшествия осмотрено следователями-криминалистами и другими специалистами различных ведомств. Сейчас проводятся экспертизы. В Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске изъята вся необходимая документация, в том числе в подрядных организациях.

Специалисты проверяют качество выполненных ранее работ, выясняют, предусматривал ли капитальный ремонт наличие дополнительных нагрузок природного характера, а также наличие или отсутствие нарушений при содержании железнодорожного моста.