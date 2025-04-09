Мурманский следственный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении капитана, чье маломерное судно опрокинулось в Баренцевом море

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года обвиняемый перевозил по акватории Баренцева моря 11 туристов. При этом у него не было законных оснований и необходимых документов для управления маломерным судном в коммерческих целях, отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров, а сам транспорт не прошёл регистрацию для использования в коммерческих целях и техническое освидетельствование.

В результате поездки произошел крен и судно опрокинулось.

Мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное скоро направят в суд для рассмотрения по существу.