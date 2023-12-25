Мурманский спорткомплекс «Снежинка» официально открыл каток на Ивановом ручье

Спорткомплекс «Снежинка» помогает мурманчанам заряжаться энергией и укреплять здоровье. Здесь открыта лыжная трасса - ледовый каток на Ивановом ручье. Здесь есть прогулочные зоны, кафе и пункт проката спортивного инвентаря.

С момента старта зимнего сезона здесь отдыхает много семей, любящих активный отдых.

На катке «Снежинки» каждый житель Мурманска сможет заниматься бесплатно и круглосуточно всю зиму. Особенно приятно, что для комфортного отдыха здесь установлено современное освещение.

И это далеко не всё.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Готовы все трассы. Есть лыжная трасса для конька и классики 2, 4,5 и 5 км. Готова петелька для пешеходов и любителей скандинавской ходьбы, готова тропа «Трезорка» для пешеходов с питомцами. Сегодня будет торжественно открыт наш единственный в мире каток с освещением на естественном водоёме».

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению хоккейного клуба «Арктика»: «Это место семейного отдыха. Сюда приходят семьями, здесь происходит первое приобщение детей к спорту. Люди здесь смогут почувствовать веселье, радость. Катание на лыжах или коньках – это то, что заражать детей любовью к спорту и даёт стимул записаться дальше в хоккейную или лыжную секции».

Первыми каток под открытым небом опробовали воспитанники спортшкол – фигуристы, хоккеисты и конькобежцы. А затем все гости праздника смогли к ним присоединиться.

Кроме того, в эти выходные возле ручья Чистого открыли новый благоустроенный парк. Взрослые и дети могут здесь отдыхать на свежем воздухе.

Напомним, за благоустройство этой зоны отдыха проголосовали почти 40 тысяч человек.