Приобщиться к традициям самураев можно через японское боевое искусство. Мурманские спортсмены – наглядный тому пример. Сборная команда области вернулась с Чемпионата России по кобудо не с пустыми руками.

Стремительные перемещения, финты, мощная техничная атака. Сейчас Григорий Менухов отрабатывает удары на специальном мешке в тренировочном зале, а совсем недавно юноша показал своё мастерство на татами с соперниками. Мурманский спортсмен стал серебряным призёром Чемпионата России по кобудо.

Конечно, без должной подготовки такого успеха добиться было бы невозможно.

Сергей Тян, президент Федерации восточного боевого единоборства Мурманской области: «Для того чтобы спортсмену хорошо участвовать на соревнованиях, ему все равно нужна практика. Больше практики, практики и спаринговой техники. Ну, возможности такой не было, поэтому это была индивидуальная подготовка с каждым спортсменом по отдельности, ну, и вот результат».

Старинный воинский путь – именно так дословно переводится кобудо. Это японское боевое искусство основано на традициях самураев. Резкие атаки, жёсткие удары, броски, добивания – ценность кобудо заключается в нюансах, позволяющих побеждать и в спортивном, и в реальном бою. Специальная экипировка позволяет применять большой спектр приёмов.

Григорий Менухов, спортсмен: «Там полная экипировка: голова в шлеме, у которого есть железная решётка, Из-за того, что есть полная экипировк, мы можем спокойно в полный контакт работать руками, ногами, выше пояса, а так же валить, добивать».

Григорию Менухову удалось показать яркий бой, что в итоге позволило ему подняться на пьедестал. Но серебряная медаль – не единственное достижение, которым может похвастаться мурманский самурай. Юноша выполнил норматив мастера спорта. Следующий шаг – чёрный пояс.