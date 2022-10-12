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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.22 19:30

Мурманский тарный комбинат подводит итоги пилотного проекта программы повышения производительности труда

Национальный проект «Производительность труда» стартовал в Мурманской области в прошлом году. Его оператором выступает Региональный центр компетенций. Цель проекта - реализовать на предприятиях проекты по улучшению организации труда, внедрить производственную систему и инструменты бережливого производства. Мурманский тарный комбинат стал одним из первых участников национального проекта.

За 90 лет работы предприятия, казалось бы, изучены все показатели, но как выяснилось, проект помог значительно увеличить рост производительности труда.

Национальный проект «Производительность труда» стартовал в Мурманской области в прошлом году. Его оператором выступает Региональный центр компетенций. Цель проекта - реализовать на предприятиях проекты по улучшению организации труда, внедрить производственную систему и инструменты бережливого производства. Мурманский тарный комбинат стал одним из первых участников национального проекта.

Елена Григорьева, руководитель Регионального центра компетенций Мурманской области: «Рабочая группа у нас порядка 10 человек. Это те, кто непосредственно участвовал в мероприятиях. При этом, конечно, и коллектив также весь принимал участие в проекте. Они прошли обучение на фабрике процессов и инструментов бережливого производства. Также есть инструменты, которые вовлекают и повышают уровень вовлечения всего коллектива в философию бережливого производства. Это доска решения проблем, это ящики предложений по улучшению».

Спустя полгода на комбинате подводят итоги. Основные целевые показатели, например, рост производительности труда, благодаря программе значительно повышен. На сегодняшний день обучение прошли порядка 30 человек, но в дальнейшем курсы завершат все.

Екатерина Голоенко, генеральный директор АО «Мурманский тарный комбинат»: «Коллектив Мурманского тарного комбината – это почти 200 человек. Мы начали с этого производственного участка – это жестянобаночная фабрика. А у нас ещё есть лако-печатный участок. Там немного другой характер работы, есть ещё картонажная фабрика. Вот дальше мы уже тиражировать будем на те участки. Сейчас линейные менеджеры тех участков проходят обучение. Они ещё на первой стадии, а жестяно-баночная фабрика у нас в пионерах».

Как отмечает руководство комбината, стало больше ощущаться вовлеченность коллектива. Люди стали предлагать определенные решения, которые заметны им на рабочих местах.

Татьяна Русскова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Тарный комбинат, конечно, молодцы. Я зашла и вижу, как преобразился цех. Очень приятно, хороший коллектив. Он с душой относится к своему производству, они сплочены, но я вижу, что эта совместная работа ещё больше их сплотила».

На сегодняшний день в национальном проекте участвуют 11 предприятий нашего региона.

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